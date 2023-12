Sparatoria in una università di Las Vegas | tre morti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) - Sono tre inellaall'del Nevada a Las(UNLV), un'altra in condizioni critiche. Morto anche il killer, ha dichiarato mercoledì la polizia di Las. Il vicepresidente dei servizi di sicurezza pubblica dell'UNLV, Adam Garcia, ha dichiarato che gli agenti hanno "colpito" il tiratore, che è stato poi trovato "deceduto". L'allarme nell'ateneo è scattato attorno alle 11.30 ora locale, le 20.30 in Italia, nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di economia. Nel giro di pochi minuti dal primo sparo, gli agenti della polizia di Lashanno sparato contro il tiratore, hanno dichiarato le fonti. Dopo essere intervenuti, hanno scoperto che il sospetto era morto. Jason Whipple Kelly, studente al secondo anno di legge all'UNLV, stava ...

