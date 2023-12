Sparatoria a Bruxelles | 4 feriti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nella serata del 6 dicembre, intorno alle 19:30, unanei pressi di Avenue Toison d’Or aha causato quattro, contraddicendo la precedente comunicazione di tre vittime. Il responsabile, o i responsabili, sono ancora in fuga. La polizia è intervenuta immediatamente dopo la segnalazione dell’incidente e ha perimetrato l’area. Il portavoce della polizia, Ilse Van de Keere, ha dichiarato che al momento la pista del terrorismo sembra esclusa, suggerendo che l’evento potrebbe essere legato a una faida personale o regolamento di conti. Uno deiè in pericolo di vita, mentre le condizioni degli altri tre, tra cui un assistente parlamentare del Partito Popolare Europeo, non sono considerate critiche. L'articolo proviene da Italia Sera.