Spalletti cittadino onorario di Napoli | il ct | “Gran legame con la città | questa squadra artefice della bellezza nel mondo”

Altre News in Rete:

Napoli, Spalletti cittadino onorario: "Da oggi sono un official scugnizzo"

Alla squadra,spiega: 'I calciatori li devo ringraziare, e poi lo farò ufficialmente, per quello che mi hanno dato, perché se io sono qui e vengo premiato con questa cittadinanza, il merito ...

Luciano Spalletti cittadino onorario di Napoli: «Ora sono un vero scugnizzo» ilmattino.it

Napoli, Spalletti cittadino onorario: "Da oggi sono un official scugnizzo" Sky Sport

Napoli, Juventus, Spalletti e Brasile: le ultimissime

Mazzarri sfida Allegri. La Procura di Roma acquisisce i documenti sui bilanci Juve. Spalletti cittadino onorario di Napoli. Il Palmeiras campione del Brasile ROMA - "Cosa rappresenta Juve-Napoli

Il c.t. azzurro: "Per me ha un significato enorme. Certifica il legame tra me e i napoletani. Ora sono un... official scugnizzo"

Il c.t. azzurro: "Per me ha un significato enorme. Certifica il legame tra me e i napoletani. Ora sono un... official scugnizzo" ...