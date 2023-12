Spagna | nuove accuse per Luis Rubiales | «Baci e carezze anche a due calciatrici inglesi» Il gesto osceno davanti alla regina Letizia

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sirgano i guai giudiziari per, l’ex presidente della Federcalcio spagnola finito al centro di una bufera politica e mediatica per averato senza consenso la calciatrice Jenny Hermoso. Oggi, 7 dicembre, la Fifa ha ratificato la sanzione di tre anni di inabilitazione dall’incarico. Il rapporto del comitato disciplinare, però, contiene qualcosa di più. Secondo quanto riportato da alcuni media iberici, sarebbela presidente della Federcalcio inglese Debbie Hewitt a rimproverare auna condotta «inappropriata» con alcunebritanniche durante l’ultima Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda. Durante la cerimonia di premiazione, la stessa in cuihaato Hermoso, l’ex ...