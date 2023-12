(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quasi quattro mesi dopo il grave infortunio muscolare il centrocampista belga vede vicino il rientro in campo: Guardiola lo inserisce nell'elenco per il torneo in programma in Arabia Saudita

Altre News in Rete:

Sorriso Manchester City: De Bruyne in lista per il Mondiale per club

Quattro partite di campionato senza vittorie possono già bastare per parlare di crisi se il club in questione è ilCity. La squadra di Guardiola non vince in Premier dal 4 novembre avendo raccolto nelle successive quattro gare tre pareggi contro Chelsea, Liverpool e Tottenham prima della sconfitta ...

City a valanga sul Bournemouth, pari per De Zerbi. United ok con Fernandes Tuttosport

Regalano al piccolo tifoso malato la maglia dello United, ma è dell'unico giocatore sgradito Fanpage.it

Sorriso Manchester City: De Bruyne in lista per il Mondiale per club

Quattro partite di campionato senza vittorie possono già bastare per parlare di crisi se il club in questione è il Manchester City. La squadra di Guardiola non vince in Premier dal 4 novembre avendo ...

Premier: il Liverpool vince a Sheffield e resta a -2 dalla vetta, l'Aston Villa piega il Manchester City

I Reds passano per 0-2 e tengono il passo della capolista Arsenal. Gli uomini di Guardiola, invece, perdono 1-0 a Birmingham e scivolano a -6. Sorride lo ...