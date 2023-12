Sorrentino | “Il Milan può rimanere in scia Donnarumma? Si è fermato”

Altre News in Rete:

Coppa Italia 2023 - 2024, ottavi di finale su reti Mediaset: calendario tv

... Massimo Mauro, Stefanoe Andrea De Marco. MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE: Inter - Bologna , in ... MARTEDÌ 2 GENNAIO:- Cagliari , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di ...

Sorrentino: “Milan persi troppi punti per strada, rimarrà in scia di…” Il Milanista

TMW RADIO - Sorrentino: "Inter, Milan e Juve si giocheranno lo Scudetto" Milan News

Sorrentino: "Napoli altalenante come con Garcia. Forse qualcuno ha la pancia piena"

L'ex portiere e commentatore tv Stefano Sorrentino a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare del weekend di Serie A. "Il Napoli ha dei giocatori che gli permettono di stare tra le prime ...

Milan, Bennacer: "Siamo un po' in ritardo, ma allo Scudetto crediamo ancora"

Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer parla così della lotta al vertice in Serie A, assicurando come i rossoneri si sentano ancora in corsa per il ...