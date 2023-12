Sonia Bruganelli trascorrerà il Natale con Paolo Bonolis | “Poi cambio casa”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Separati ma sempre insieme.trascorreranno insieme il, circondati dall’amore della loro grande famiglia. In

Altre News in Rete:

Sonia Bruganelli scatena l'ira del web: 'Hai un tatto ridicolo', chiamato in causa Bonolis

è stata una delle grandi protagoniste delle ultime due edizioni del Gf Vip , e chi ha seguito il reality show sa bene come sia stata, nonostante alcune scelte impopolari, un'ottima ...

Sonia Bruganelli: «Il Natale lo passo in famiglia con Paolo e i nostri figli. Poi a gennaio avrò una casa tutt ilmessaggero.it

Sonia Bruganelli: «Natale con Paolo Bonolis, poi il trasloco a casa nuova. Il fidanzato Ogni settimana uno di leggo.it

Sonia Bruganelli torna in tv: ecco in quale programma la vedremo

Sonia Bruganelli torna in tv: l'ex moglie di Paolo Bonolis ha svelato di essere in contatto con Mediaset e altre Reti per un programma a cui tiene molto.

Sonia Bruganelli al timone di un nuovo programma televisivo

Dopo aver ricoperto per due edizioni il ruolo di opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione.