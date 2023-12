Sondaggio horror per le opposizioni | il Pd di Schlein segna un nuovo record negativo | crolla il M5S

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Arriva unper l’opposizione, Pd in testa. Lo certifica la Supermedia Youtrend di questa settimana. Il Pd fa registrare unminimo per la segreteria Elly(19,2%) mentre il M5S di Giuseppe Conte perde addirittura quasi un punto in 14 giorni, scendendo sotto il 16%. Gli altri partiti di opposizione restano stabili, con l’eccezione di Azione che perde anch’essa qualcosa (-0,2%). La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna comprende le rilevazioni realizzate dal 23 novembre al 6 dicembre ed è stata effettuata il giorno 7 dicembre.: la coalizione di centrodestra avanza. E’ ancora luna di miele Messaggio a chi parla in tv e sui giornaloni di fine della luna di miele ...