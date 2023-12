(Di giovedì 7 dicembre 2023) Gerda Weissensteiner, nel lontano 1998, è stata l’ultima ad interrompere un dominio tedesco che adesso va avanti addirittura da 25 anni: lavince sempre e comunque la Coppa del Mondo dinel. Anche quest’anno non dovrebbe esserci storia: nella passata stagione tre tedesche ai primi tre posti in classifica finale, podio monopolizzato anche ai Mondiali di Oberhof. La favoritissima è, vincitrice di tre sfere di cristallo nelle ultime quattro stagioni: è la nuova dominatrice della disciplina, pronta a lanciarsi verso i record mostruosi della connazionale Natalie Geisenberger. A lanciare la sfida le connazionali Dajana Eitberger, campionessa del mondo che quest’anno si cimenterà anche nel doppio, e Anna Berreiter, ma occhio anche alla ...

Altre News in Rete:

Mercatini di Natale di Vipiteno, una magia che si respira nel borgo

... dove andare a sciare sul comprensorio, ma soprattutto scendere dalla pista dailluminata ... Il modo più semplice e comodo per raggiungere Vipitenoperiodo natalizio è con il treno, che ...

Slittino: nel singolo femminile tutte contro la Germania e Julia Taubitz OA Sport

Settimana itinerante per il team dello slittino su pista naturale a dieci giorni dal via della Cdm FISI

Slitta ok a bilancio, Germania verso l'esercizio provvisorio

Questa procedura è già stata seguita in passato in genere dopo le elezioni federali, se il nuovo governo non è in grado di redigere il proprio bilancio nel breve lasso di tempo che intercorre tra la ...

Germania verso l'esercizio provvisorio, slitta il bilancio

Il bilancio federale tedesco per il 2024 non potrà essere approvato entro la fine dell'anno. Si va al famigerato esercizio provvisorio. La causa è una sentenza della corte costituzionale che ha creato ...