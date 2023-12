Slitta l’arrivo della Manovra in Senato | le modifiche previste

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dicembre 2023 –a lunedì 18 dicembrein Aula. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo. Era finora attesa dal 12 al 15 dicembre. Il governo presenterà quattro emendamenti allasu quattro temi: sicurezza-difesa, previdenza in riferimento alla sanità, enti territoriali e investimenti. Lo riferisce il capogruppo di Fi alMaurizio Gasparri al termineriunione dei capigruppo. Il Governo “ha annunciato quattro temi che saranno affrontati: pacchetto sicurezza-difesa, previdenza anche in riferimento al settoresanità, enti territoriali e temi legati agli investimenti, fra cui il ponte sullo Stretto e le infrastrutture. Argomenti che il Governo ha annunciato che affronterà con appositi emendamenti ...

Altre News in Rete:

Slitta l'arrivo in piazza Bra della 'nuova' Stella di Natale

di qualche giorno'installazione in piazza Bra, davanti ... il cuiè in programma per domenica 10. Mercatini, villaggi,...

Slitta al 18 dicembre l'arrivo della manovra in Aula al Senato Agenzia ANSA