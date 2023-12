Sindacati medici e infermieri | scioperi a gennaio se non cambia la Manovra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - La vertenza dei, dirigenti sanitari,e professioni sanitarie non si ferma: se nonla, ci saranno nuovi. Lo annunciano Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente Nursing Up, le sigle che hanno proclamato l'astensione dal lavoro del 5 dicembre. “La giornata del 5 dicembre, con lo sciopero nazionale e le manifestazioni in tutta Italia, ha visto una enorme partecipazione e una eco mediatica che ha superato i confini nazionali - affermano in una nota congiunta - Ha inoltre segnato l'inizio di un nuovo percorso di mobilitazione che vede finalmente uniti, dirigenti sanitari,. ...