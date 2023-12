Simulazione di voto online | chi può partecipare e di quali strumenti necessita

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In data 13 e 14 dicembre si procederà con la primadiper consultazioni elettorali su base volontaria. L’iniziativa, come viene chiaramente spiegato nel video che il ministero dell’Interno ha diffuso per fornire informazioni chiare a coloro che saranno coinvolti, non è collegata a nessun evento elettorale reale. Le linee guida e le modalità con lesi svolgerà lasono state approvate sempre dal ministero dell’Interno e il portale scelto per procedere è e-Vote, portale per ladeldigitale degli italiani all’estero. Vediamo di capire chi partecipa alladi, die di ...