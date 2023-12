Simona Ventura e Giovanni Terzi | “É l’amore della vita”

(Di giovedì 7 dicembre 2023)“La nostra forza è esserci incontrati dopo molti amori” La repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 36 Lei tifa per lui, lui tifa per lei. Vedere insiemefa venire il buonumore: «Insieme nelladal 2018», e lo dicono con un sospirone da Aristogatti con le code intrecciate. Insieme in tv a Ballando con le stelle, show di Rai 1 in cui sono andati avanti come treni. Nell’appartamento romano a due paesi dalla Rai lui apparecchia: «Amore, va bene?», «Sì patatino». Complici, innamorati pronti a dirsi sì: «Ci sposiamo entro il 2024, per condividere con gli amici la nostra gioia» dice, giornalista, scrittore, «felice di essere illuminato da una donna come». Sa che è una rarità? Gli ...

Altre News in Rete:

''Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary'': Simona Ventura critica il documentario della Blasi

La conduttrice 58enne dice la sua su Unica , in onda su Netflix "Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti"dice la sua su Unica . La conduttrice 58enne in una lunga intervista a La Repubblica , in cui si svela insieme al compagno 59enne, Giovanni Terzi , che sposerà nel 2024, critica il ...

Simona Ventura contro Ilary Blasi: "Non ha tutelato i figli" Corriere dello Sport

Simona Ventura su Ilary Blasi: "Non avrei mai potuto fare come lei, per me è importante tutelare i figli" Today.it

Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha raccomandato per Ballando, senza di lei Carlucci mi scartò”

Giovanni Terzi si dice “raccomandato” da Simona Ventura a Ballando con le stelle. “Mi ero proposto prima di conoscerlo e Milly Carlucci aveva detto di no”, confessa il giornalista. Giovanni Terzi ...

''Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary'': Simona Ventura critica il documentario della Blasi

''Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary'': Simona Ventura critica il documentario della Blasi ...