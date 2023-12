Simona Ventura contro Ilary Blasi | “Io non avrei fatto come lei | non ha tutelato i suoi figli”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 dicembre 2023): “Non hacriticaper il suo docufilm Unica, in cui racconta i retroscena della separazione da Francesco Totti. Intervistata da La Repubblica, infatti, la conduttrice parlando deiex ha tirato in ballo il prodotto Netflix didichiarando: “Apprezzoma nonmai potuto mai farelei in Unica, per me è importante tutelare i”. “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. ...