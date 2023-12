Silvia Scurati Lega | Un impegno per le adozioni internazionali

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questa settimana Fabio Rubini con le sue interviste dal Pirellone per "La Lombardia Racconta" ci fa incontrare, consigliere regionale dellae prima firmataria della mozione con la quale il Consiglio regionale impegna la giunta a stipulare un accordo con l'Agenzia regionale per ledel Piemonte. Questa Agenzia si occupa di facilitare la burocrazia di queste operazioni, che spesso scoraggia queste operazioni. Con, però, abbiamo affrontato anche il mondo delle, le sue problematiche e i modi in cui anche Regione Lombardia può dare una mano.

