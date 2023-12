Si lavora in vista della gara con l’Avellino | le foto dall’Antistadio ‘Imbriani’

Leggi su anteprima24

Dopo la cocente delusione subita a Castellamare di Stabia domenica scorsa al Menti, il Benevento di mister Matteo Andreoletti deve preparare un altro difficile e sentito derby condi mister Michele Pazienza. Questo pomeriggio i giallorossi si sono ritrovati all'antistadio "Carmelo Imbriani" per la programmata sedute a porte aperte. Il tecnico giallorosso deve fugare qualche dubbio primasfida con i biancoverdi: il centrocampista Talia hato a parte cosi come Amato Ciciretti. Lavoro differenziato anche per i centrocampisti Masella e Rossi. Invece l'attaccante Sorrentino dopo un lavoro a parte, ha svolto la partitella. Assente invece il difensore Pastina coinvolto nell'inchiesta calcioscommesse nonchè il giovane Agnello, oltre agli infortunati Meccariello e Simonetti.