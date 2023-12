Short track | Coppa del Mondo Pechino 2023 | undici azzurri al via | confermato il gruppo di Montreal

Altre News in Rete:

Short Track, caso Arianna Fontana: il comunicato dei legali di Tommaso Dotti dopo la prima udienza

Al riguardo i legali di Dotti, atleta delle Fiamme Oro e della nazionale italiana di, hanno ritenuto opportuno rilasciare un comunicat All Posts o allo scopo di "porre alcune ...

Short Track, Arianna Fontana a processo contro i compagni Dotti e Cassinelli: "Lotto contro ambiente tossico" Eurosport IT

Short Track, caso Arianna Fontana: il comunicato dei legali di Tommaso Dotti dopo la prima udienza Virgilio Sport

Acura Integra Type S: Motor Authority Best Car To Buy 2024 finalist

The iconic Acura Integra nameplate returned in 2023, and it was sharp enough to become a Motor Authority Best Car To Buy 2023 finalist. But in the end it wasn’t powerful enough and didn’t handle ...

Short track, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Pechino. Confermato il gruppo di Montreal

Dopo oltre un mese di stop in seguito alla doppia tappa nordamericana di Montreal, riparte questo weekend (da venerdì 8 a domenica 10 dicembre) la Coppa del Mondo di short track 2023-2024 con il terzo ...