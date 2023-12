(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nella giornata di ieri, riprendendo la notizia di altre testate, avevamo affrontato la questione legata al procedimento che vede coinvolti Arianna Fontana,e Andrea Cassinelli. Una storia non nata certo nelle ultime ore, in cui si sta cercando di fare al meglio chiarezza. A questo proposito si allega ilda parte delladell’atleta, in modo da dare piena visibilità sul caso. Con non poco rammarico siamo stati costretti ad assistere, nella giornata del 6.12.2023, alla pubblicazione di diversi articoli on line di diverse testate, relativi all’udienza tenutasi in data 5.12.2023, avanti al Tribunale Federale della F.I.S.G, in seno al noto procedimento disciplinare che vede coinvolto il nostro assistito, signor, atleta ...

Altre News in Rete:

Caso Fontana, via al processo contro Dotti e Cassinelli. Prossima udienza a gennaio

E' stato aperto ieri il processo del tribunale federale dalla FISG che vede protagonisti Arianna Fontana e gli altri atleti azzurri delloAndrea Cassinelli e Tommaso Dotti. L'atleta azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici accusa i due colleghi di averla fatta cadere volontariamente durante un allenamento misto a Courmayeur ...

Short Track, Arianna Fontana a processo contro i compagni Dotti e Cassinelli: "Lotto contro ambiente tossico" Eurosport IT

Short track, comunicato dalla difesa di Tommaso Dotti OA Sport

Oaklawn out front on injection issue

Intra-articular corticosteroid injection are commonly used to treat joint problems in horses. While they are legal, the misuse of the injections have been an issue at the heart of horse racing's drug ...

Tourists hail Europe's hidden gem as ‘nature at its best’

With only around 750,000 foreign tourists visiting in 2019, North Macedonia truly is an underrated gem – lying between Serbia, Kosovo, Bulgaria, Greece and Albania. But it’s not just the country’s ...