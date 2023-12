(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato per la prima volta nel 1972, di Gail Parent torna oggi sugli scaffali delle librerie e per la prima volta in Italia grazie a Baldini+Castoldi. Gail ...

Altre News in Rete:

Sheila Levine è morta e vive a New York

Pubblicato per la prima volta nel 1972,è morta e vive a New York di Gail Parent torna oggi sugli scaffali delle librerie e per la prima volta in Italia grazie a Baldini+Castoldi. Gail Parent ha raccontato l'irresistibile voce ...

Serve un funerale in grande stile se il matrimonio non è mai arrivato La Stampa