Sheffield United vs Brentford – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La seconda volta potrebbe essere quella buona per il ritorno del manager delloChris Wilder sabato 9 dicembre, quando le Blades ospiteranno ilal Bramall Lane in Premier League. Il ritorno a casa di Wilder è stato rovinato dal Liverpool nella sconfitta per 2-0 contro i Reds mercoledì, mentre le Api non sono riuscite ad aggrapparsi al vantaggio di 1-0 nella sconfitta per 2-1 contro il Brighton & Hove Albion. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl Liverpool, che ha interpretato alla perfezione il ruolo di guastafeste, ha ...