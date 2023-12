Shannen Doherty e il tradimento del marito | “L’ho scoperto il giorno dell’intervento”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha raccontato un doloroso episodio che coinvolge il suo ex, Kurt Iswarienko. Nel suo nuovo podcast, Let’s Be Clear, l’attrice ha infatti svelato di averche il coniuge la stesse tradendo proprio poco prima di sottoporsi a un intervento chirurgico alla testa. “Ero nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4”, ha esordito. “Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo averche il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mioaveva una relazione da due anni”, ha detto l’attrice, che quella mattina si trovava sotto i ferri per rimuovere il tumore al cervello. Poco prima di entrare, l’attrice aveva deciso che “non poteva sottoporsi a quell’intervento con lui lì”, ...