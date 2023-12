Serie C | Raffaele ha rinunciato | non allenerà il Potenza

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Giuseppehaad allenare ilcalcio (C, girone C). La notizia è stata resa noto poco fa dall'ufficio stampa della società rossoblù. "La societàCalcio - è ...

Giuseppeha rinunciato ad allenare il Potenza calcio (C, girone C). La notizia è stata resa noto poco fa dall'ufficio stampa della società rossoblù. "La società Potenza Calcio - è scritto nel ...

