Serie A | la situazione dopo la 14^ giornata | risultati e classifica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’Inter demolisce il Napoli, ma la Juventus rimane attaccata a -2; vincono Milan, Roma, Fiorentina e Lazio, cade male invece l’Atalanta a Torino Lunedì sera è finita la 14^diA. E come al solito le sorprese non sono mancate. Ad aprire i giochi ci ha pensato la Juventus, che a Monza è riuscita ad imporsi di misura in extremis per 1-2. L’Inter però è subito tornata davanti innel posticipo domenicale: i nerazzurri hanno infatti letteralmente dominato a Napoli, imponendosi con un netto 0-3. Continua la corsa il Milan, che a San Siro riesce a vincere per 3-1 contro il Frosinone. Tre punti importanti anche per Roma, Fiorentina e Lazio: i giallorossi hanno avuto la meglio in trasferta per 1-2 contro il Sassuolo, la Viola ha superato con un semplice 3-0 la Salernitana davanti ai propri tifosi, mentre invece i ...