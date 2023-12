Se anche i generali cominciano a fare come i pm | poveri noi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il generale Roberto Vannacci, assurto agli onori delle cronache per un libro («Il mondo al contrario») intriso di espressioni sprezzanti verso omosessuali, femministe e migranti, formulate peraltro in un claudicante italiano, è passato in brevissimo tempo da caso editoriale a problema politico. Corteggiatissimo dalla Lega di Matteo Salvini, deciso a candidarlo alle europee per dare un altro schiaffo a Giorgia Meloni (se a metterci la faccia, in tutti i sensi, sarebbe in questo caso Guido Crosetto, che ne aveva subito stigmatizzato le affermazioni), il generale è l’uomo perfetto per portare a termine la strategia del sorpasso a destra su Fratelli d’Italia.dimostrano da ultimo le sue dichiarazioni di ieri a proposito del gioielliere condannato a diciassette anni per avere sparato a due rapinatori in fuga («Confermo che sono empatico verso una ...