Sci di fondo | Coppa del Mondo Östersund 2023 Tre anni fa “Norvegia pigliatutto” Oggi la Svezia punta a essere profeta in patria

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La terza tappa del massimo circuito dello sci disi terrà a, contesto legato soprattutto al biathlon. La località svedese organizza apmenti della controparte disarmata solo estemporaneamente. Si gareggia, infatti, su queste nevi solo per la quarta volta nella storia. I precedenti sono datati 1995, 2015 e 2020. L’unico risultato di rilievo centrato dall’Italia nel settore femminile porta la firma di Stefania Bel. Si parla, ovviamente, del febbraio 1995. La piemontese si attestò al 2° posto nella 30 km a skating con partenza a intervalli vinta dalla russa Elena Välbe. Le gare programmate nel fine settimana del 9 e 10 dicembresono due. Si parte da una sprint a tecnica classica (sabato) e si chiudono i battenti con una 10 km in passo pattinato contro il cronometro ...

Altre News in Rete:

Al via l'edizione 2023/2024 di Scivolare a scuola

Il Progettovolare a scuola è il frutto della sinergia tra Regione, Impianti a fune, Gestori piste die Maestri die vede l'impegno trasversale dei tre Assessorati per un obiettivo ...

Sci di fondo sempre più in sfacelo. Gare farsa in Svezia ed effetti sonori aggiunti artificiosamente dalla TV finlandese OA Sport

Sci di fondo - Jan Thomas Janssen, il fondista ribelle con la passione per l'agricoltura FondoItalia.it

In regione parte la stagione dello sci, piste aperte da venerdì 8 dicembre: oltre 9 mila skipass venduti in prevendita

A Sauris, sempre l’8 dicembre, saranno operativi il tappeto Sauris di Sopra e la relativa pista campo scuola, mentre a Forni di Sopra, in area Varmost, gli impianti Varmost 1 e 2 con le piste Varmost ...

Sci in Lombardia 2023-24: skipass a 5 euro per i giovani under 18

Lombardia sci: skipass a 5 euro per under 18, un'unica tessera per 900 km di piste, novità negli impianti, iniziative inclusive per persone con disabilità ...