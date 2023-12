(Di giovedì 7 dicembre 2023) St., 7 dic. - (Adnkronos) - Dopo Christina Ager un altro buon risultato per la squadra austriacaa seconda ecronometratadi Coppa del mondo di St.. Ninafa infatti registrare il miglior tempo in 1'29?21, precedendo di 19 centesimi la statunitense Michaela Shiffrin e di 28 Sofia, apparsa nettamente piùrispetto al primo training. Alle spalle del terzetto di testa ancora Austria con Mirjam Puchner, a 39 centesimi dalla compagna di squadra, quindi la slovena Ilka Stuhec, a suo agio sulla pista svizzera, staccata di 51 centesimi. La seconda delle azzurre è Federica Brignone, 13esima con 88 centesimi di ritardo dalla, seguita da ...

Altre News in Rete:

Sci alpino: Cdm donne. Goggia terza in ultima prova su pista St.Moritz

Miglior tempo per Ortlieb davanti a Shiffrin. In programma due superG e una discesa ST. MORITZ (SVIZZERA) - Dopo Christina Ager un altro buon risultato per la squadra austriaca nella seconda e ultima ...

Sci: Cdm; a St. Moritz Goggia terza in prova Agenzia ANSA

Sci alpino: Cdm donne. Goggia terza in ultima prova su pista St.Moritz Tiscali

Sci alpino: Cdm donne. Goggia terza in ultima prova su pista St.Moritz

Miglior tempo per Ortlieb davanti a Shiffrin. In programma due superG e una discesa ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Dopo Christina Ager un ...

Sci: Cdm, Ortlieb la più veloce nell’ultima prova della discesa di St. Moritz e Goggia terza

St. Moritz, 7 dic. – (Adnkronos) – Dopo Christina Ager un altro buon risultato per la squadra austriaca nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa di Coppa del mondo di St. Moritz. Nina O ...