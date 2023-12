Sci alpino | Federica Brignone | “Oggi ho fatto tutto abbastanza bene ma senza essere incisiva”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)volta pagina dopo la memorabile doppietta in gigante di Mont Tremblant e si appresta ad affrontare lo Speed Opening della stagione per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La valdostana è pronta a disputare due Super-G (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato) a St. Moritz, meteo permettendo. “Non c’è stato tempo per festeggiare, in realtàè il giorno in cui mi sento più stanca. Il viaggio di rientro dal Canada è stato molto tosto, ho passato poche ore a casa e mi sono rimessa in macchina, spero di svoltare da venerdì“, dichiara la 33enne nativa di Milano al sito federale dopo aver concluso in tredicesima posizione la seconda prova cronometrata di discesa. “E’ un periodo positivo, la doppietta di Mont Tremblant è tra i più bei ricordi della mia carriera. Sia per i ...