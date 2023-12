Sci alpino | è l’ora della velocità a St Moritz Attesa per Goggia | Brignone cerca nuovi successi

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La Coppa del Mondo femminile di sciè praticamente iniziata da un mese, ma fino a questo momento si sono disputate solo gare tecniche. La cancellazione delle gare di Zermatt-Cervinia ha spostato dunque l’inizioa questa settimana, con St.che ospiterà da domani una tre giorni, con in programma due superG (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato). Quando si parla diovviamente in casa Italia si pensa subito a Sofia. Sarà una tre giorni decisamente importante per la bergamasca, soprattutto per le sue prestazioni in superG. In discesaè ovviamente la principale favorita per la vittoria finale, ma è venerdì e domenica che ci si aspetta un ulteriore salto di qualità da Sofia, specialmente dopo l’ottimo lavoro ...