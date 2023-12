Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2023 | programma | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quando e come seguire ladeldi Val, appuntamento valevole per la quarta tappa del massimo circuito maschile di sci. Sulla pista francese sono da cerchiare le giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, in cui andranno in scena un gigante e uno slalom. In entrambi i casi la prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via rispettivamente alle ore 13.00 e alle ore 12.30. L’Italia si presenta sulle nevi transalpine con undici azzurri, pronti a provare a conquistare un piazzamento di primo piano: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE ...