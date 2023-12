Sci alpino | Cdm donne Goggia terza in ultima prova su pista St Moritz

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Miglior tempo per Ortlieb davanti a Shiffrin. In programma due superG e una discesa ST.(SVIZZERA) - Dopo Christina Ager un altro buon risultato per la squadra austriaca nella seconda ecronometrata sulla Corviglia di St.. Nina Ortlieb fa infatti registrare il miglior tempo