Sci alpino | Bassino | “Pista bella e divertente | ho ritrovato fiducia” Curtoni | “Arrivo qui senza conferme”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sensazioni contrastanti per Martaed Elenadopo le due prove cronometrate della discesa libera di St. Moritz in occasione dello Speed Opening della stagione per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. La cuneese, dopo due buoni piazzamenti a ridosso del podio in gigante a Mont Tremblant, si mette alla prova finalmente anche in velocità con l’obiettivo di dimostrarsi competitiva soprattutto in Super-G. “Sono contenta di partecipare a queste gare, la. Qui l’anno scorso sono uscita ma stavo andando forte. Mi sento più a mio agio sugli sci rispetto ad inizio stagione, penso di averecontinuità e“, dichiara Marta alla FISI dopo aver firmato il 19° ed il 17° tempo nei training di ...