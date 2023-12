Scherma Paralimpica | Andreaa Mogos conquista il bronzo in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nakhon Ratchasima – Terza giornata di gare e terza medaglia per l’Italia nella tappa dideldia Nakhon Ratchasima: è ildi Andreea Ionelanel fioretto femminile categoria A, un risultato prezioso anche in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. In Thailandia ottima la prestazione offerta dall’azzurra delle Fiamme Oro che, da numero 1 del tabellone, è entrata in gara negli ottavi di finale superando per 15-3 la thailandese Sita. Ancora un netto successo perche nei quarti ha avuto la meglio sulla coreana Kwon con il punteggio di 15-6. La prova della poliziotta classe ’88 si è conclusa in semifinale con la sconfitta contro la cinese Gu 15-4. Una medaglia che consolida l’azzurra tra le migliori interpreti al ...