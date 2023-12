Scarnecchia | l’infarto e l’appello per ritrovare chi ha lanciato Sos | “Si faccia avanti”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Un appello pubblico peril primo medico che l'ha salvato". Perché Roberto, vecchia gloria del calcio, seconda vita da chef, protagonista del "miracolo di Natale" a Milano, lo ringrazierebbe. "Anche perché, dice, 'oggi non ci si avvicina più a una persona che non sta bene'". A tirare le somme della vicenda dell'ex calciatore, colpito da infarto miocardico domenica 3 dicembre, mentre si trovava in piazza Duomo, è Pierangelo Garzia, responsabile ufficio stampa dell'Istituto Auxologico Italiano, a cui fa capo l'ospedale San Luca dove il 65enne è stato operato d'urgenza al cuore da un cardiologo interventista di 32 anni, Giuseppe Verolino, che con una procedura durata 30 minuti gli ha liberato l'arteria occlusa che aveva provocato il malore. "Piazza Duomo a Milano è già addobbata per le prossime feste natalizie. È ...