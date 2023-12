Scampia | arrestate due persone per traffico di sostanze stupefacenti

(Di giovedì 7 dicembre 2023)duenapoletani di 33 e 16 anni, perdiNella mattinata di martedì, gli agenti del Commissariato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Gialla di Viale della Resistenza. In particolare, i poliziotti hanno esperito un servizio di osservazione ed hanno notato quattro soggetti, posizionati davanti all’ingresso dello stabile, che, oltre a svolgere funzioni di vedette, stavano gestendo l’afflusso degli acquirenti. I poliziotti, approfittando di un momento di distrazione dovuto alla consistente presenza di, si sono introdotti all’interno della palazzina dove hanno visto, al secondo piano della medesima, la ...

Altre News in Rete:

Scampia, ex attore di Gomorra picchiato mentre è in sedia a rotelle: costretto a lasciare casa con la forza

Daemerge un grave episodio di violenza che vede protagonista un volto noto del film Gomorra : ... I fatti risalgono ad un anno fa:due persone. Totò di Gomorra picchiato in sedia a ...

Due pusher arrestati dai Carabinieri a Scampia Agenzia ANSA

Da Marcianise a Scampia in treno per spacciare droga, arrestato un 26enne Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

Scampia, sorpresi a spacciare droga: due persone finiscono in manette

Pertanto, gli indagati, identificati per due napoletani di 33 e 16 anni sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti ...

Napoli: blitz della polizia nella Vela Gialla a Scampia, fermati pusher e una vedetta di 16 anni

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno della Vela Gialla di Viale della Resistenza. In particolare, ...