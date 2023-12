Sapori dell’Antica Roma L’istituto Alberghiero “Petronio” di Pozzuoli preparerà assaggi al Rione Terra

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023)” disi cimenta nei. Piatti succulenti, “ripresi” dal ricettario di Alpicio, gastronomo” si cimenterà nella preparazione di piatti succulenti ripresi dal ricettario di Alpicio, gastronomo. A chi arriva alsaranno offerte prelibatezze d’altri tempi, in costumi d’epoca. Lo annuncia una comunicazione giunta in redazione. L’appuntamento è per sabato mattina. Chi deciderà di assistere di immergersi nello spirito del Natale nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune di ...