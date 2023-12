Altre News in Rete:

Santos retrocesso, Neymar commenta: 'Torneremo a sorridere '

Dopo 111 anni, ilper la prima volta nella sua storia in seconda divisione. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio: la squadra brasiliana, è una delle più gloriose del Brasile e ha lanciato ...

Brasile, Santos retrocesso per la prima volta: incidenti allo stadio ItaSportPress

Disastro Santos, da Pelè a Neymar alla prima retrocessione della storia: è caos Tuttosport

Il Santos retrocede, le parole di Pelé sui social sono da brividi: i tifosi rispondono in lacrime

A poche ore dalla dolorosa retrocessione del Santos in Serie B, per la prima volta nella sua storia, i profili social di Pelé riprendono vita per un ...

L’anno orribile di Rincon, è retrocesso due volte in sette mesi: il Santos dopo la Sampdoria

Il 2023 è un anno da dimenticare per Tomás Rincón: il centrocampista venezuelano è retrocesso due volte in sette mesi, in Italia con Sampdoria e ...