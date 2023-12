Altre News in Rete:

Santa Margherita: "Il vino è come lo sport"

Conzonato: "Passione nel lavoro e per i prodotti che creiamo, lealtà nella continua ricerca della qualità e internazionalizzazione; proprio come i grandi campioni", ha dichiarato l'amministratore ...

Santa Margherita Ligure, villaggio ai Giardini a mare. Le casette per 15 espositori Il Secolo XIX

La 'strage' dei senza dimora: in Liguria 21 clochard morti nel 2023

Ci sono Aadam, Said, Dorino, Mohamad, Fausto, Nicolae, Massimo, Manuel, Abdalla, Roberto e tanti altri che un nome non ce l’hanno ...

Sansepolcro, l'istituto Giovagnoli non ci sta: "Saputo dell'accorpamento dai giornali"

Si sono piazzati intorno alle 13.30 di ieri davanti a Palazzo delle Laudi, non per incontrare gli amministratori, ma per manifestare in forma civile il loro dis ...