Sanremo | Gilles Rocca e la verità mai detta su Morgan e Bugo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nessuno dimenticherà mai l’iconica uscita di scena didurante l’edizione del 2020 del Festival di, quandocambiò le parole della loro canzone. La coppia è stata subito squalificata, ma dopo tutti questi anni finalmente viene svelata lasu ciò che è accaduto da. Un “gioco” che è costata l’eliminazione per, quello di cambiare le parole della canzone. Purtroppo, Cristian Bugatti era all’oscuro della decisione del collega e si è trovato di fronte un clamoroso colpo di scena in diretta. Adesso, che sono passati tre anni dall’accaduto, èa rivelare tutta lasulla vicenda. Cosa ha dettosu ...

Altre News in Rete:

Morgan boccia il cast di Sanremo 2024: c'entra la sua presunta esclusione

...di2024 di Morgan ci sarebbe dietro qualcosa di più di una sua semplice opinione. Di cosa si tratta Il sito di news è venuto a conoscenza che l'ex giurato di X Factor , sul quale...

Morgan e Bugo, confessione choc di Gilles Rocca: «Ecco cosa è successo davvero a Sanremo» ilmattino.it

Gilles Rocca fa una rivelazione su Sanremo: "Bugo e Morgan Colpa mia" Biccy

Chef Ivan Schenatti: «Cosa mi lega al couturier Alaïa Anche lui in cucina cuciva amicizie»

Lo chef Ivan Schenatti è da pochi mesi alla guida del ristorante della Fondation Azzedine Alaïa, che ha aperto nell’ampio atelier del Marais ...

Morgan bocciato da Amadeus per Sanremo Il cantante: «Tra noi non scorre buon sangue, ma non ho presentato brani»

Morgan non ha presentato brani per Sanremo. L'ex giudice di X Factor, non ci sta e risponde sulla presunta bocciatura di Amadeus, di cui qualcuno ha parlato dopo la presentazione dei 27 ...