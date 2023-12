Sanità | Calenda a Meloni | ' fondi record? Immorale prendere in giro cittadini' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Giorgiaoggi ha trionfalmente dichiarato che lo stanziamento sulla sanità è da. Come vedete tutti gli anni è un(tranne quelli in cui siamo stati colpiti da crisi finanziaria). Questo linguaggio è sbagliato e controproducente. Le persone non hanno l'anello al naso e sanno cosa accade quando cercano di prenotare una visita, un intervento o una tac". Così Carlosui social. "Gli aumenti degli stanziamenti per la sanità sono inferiori all'inflazione e dunque la sanità copre sempre meno e sempre peggio. Quest'anno l'incremento rispetto all'anno precedente (1,7 mld e non 3 mld) non garantisce neppure la copertura della metà del tasso di inflazione. La spesa sanitaria pro capite italiana è metà di quella tedesca. Questo anche perché spendiamo molto di più in pensioni, ...