Altre News in Rete:

Hai meno di 30 anni Il canone è gratis se apri SelfyConto!

In alternativa, SelfyConto consente anche di scegliere una carta di credito, con ... grazie al supporto per numerosi portafogli digitali, tra i quali Apple Pay, Google Pay,Pay, ...

Samsung si unisce a Mastercard per i pagamenti con Wallet Express Samsung Newsroom Italy

Samsung e Mastercard insieme per rendere più semplici i pagamenti al volo TuttoAndroid.net

Samsung pushes mobile wallet take-up with Mastercard partnership

Samsung is joining Mastercard's new Wallet Express programme, making it easier for banks and card issuers in the UK to offer their customers the electronic giant's own multi-faceted mobile wallet ...

Samsung Galaxy Note7

2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) ...