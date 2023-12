Samardzic e le sliding doors | dal mercato a Inter-Udinese

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Uno dei protagonisti più attesi diè sicuramente Lazar, specialmente dopo quanto successo proprio con i nerazzurri durante ildella scorsa estate., da possibile protagonista supportato dal tifo di casa ad avversario. Questa in sintesi la parabola di Lazar, protagonista in estate di una vera e propria telenovela di calcio. Già acquistato dai nerazzurri, con tanto di visite mediche, il talentuoso centrocampista ha visto sfumare la possibilità di vestire la maglia dei vice-campioni d’Europa a causa dell’intromissione in particolar modo del padre, non soddisfatto delle commissioni relative alla trattativa. Ritornato a Udine, ...