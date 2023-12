Salute | mangiare cibi croccanti può aiutare a perdere peso | studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - E se il segreto per la perdita dirisiedesse semplicemente nella consistenza del cibo? Sono partiti da questa suggestione i ricercatori dell'Università di Wageningen, nei Paesi Bassi, che hanno condotto unosui, arrivando alla conclusione che aiutano ameno e a favorire la perdita di. Lo, i cui risultati sono stati pubblicati sull''American Journal of Nutrition', è sicuramente 'piccolo', essendo solo 50 i partecipanti, osservati per un ristretto arco di tempo. Dunque - come sottolineano gli stessi ricercatori - è necessario replicare questo lavoro per un periodo di tempo più lungo. Ma la ricerca conferma, con risultati alla mano, il concetto, noto che il tempo di ...