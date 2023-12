Salto con gli sci | Coppa del Mondo Klingenthal 2023 Tutto pronto per la “Lotteria della Sassonia”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il weekend del 9 e 10 dicembre è quello in cui si terrà il terzo rounddelmaschile-24 dicon gli sci. Gli atleti si confronteranno sul trampolino di(Germania). Contesto complesso, poiché sovente flagellato da maltempo e da un fastidiosissimo forte vento trasversale. Va rimarcato come la località, posta al confine con la Repubblica Ceca, sia considerata dalla Fis una delle “candidate” a ospitare gare ibride. L’esperimento non sarà proposto quest’inverno, ma non è escluso di rivedere tale dinamica proprio da queste parti nel prossimo futuro. D’altronde il trampolino, per quanto collocato in un’area relativamente infelice sul piano meteorologico, viene utilizzato spesso anche durante la stagione ...