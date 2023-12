Sallusti | “Crosetto querela Il Giornale? Nervosismo fa perdere lucidità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il direttore del quotidiano dopo la nota del ministro: "Inchiesta non è su di lui ma sul tema sollevato, titolo è sintesi. Mandanti? Io non ne ho" "Mi sembra che il ministro sia molto nervoso e quando uno è nervoso perde la. L'articolo che abbiamo pubblicato è perfetto; il titolo è una sintesi come