Salerno | Regione prolunga pista ciclabile

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il via è ufficialmente arrivato. Laha dato il disco verde per i lavori per la messa in sicurezza delladi lungomare Trieste e ilmento a piazza della Concordia. Ieri la Campania ha ufficialmente approvato il progetto definitivo, che prevede un contributo di circa 600mila € da parte dellaCampania proprio per gli interventi di messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali. Secondo il quotidiano “Le Cronache”, il progetto è prossimo alla realizzazione. Un progetto, di competenza dell’assessorato alla Mobilità guidato da Rocco Galdi, che ha l’obiettivo di incrementare la rete di piste ed itinerari turistici, nell’ottica di una mobilità più green e sostenibile che consenta ai cittadini di potersi spostare con mezzi alternativi all’auto o al bus. ...