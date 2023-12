Salerno | fissati interventi per gestire fenomeno migratorio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Prefetto di, Francesco Esposito, ha presieduto nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni della provincia diin materia di accoglienza e integrazione dei migranti e del tessuto sociale di riferimento, preliminare alla redazione di un piano territoriale quale documento di analisi e pianificazione strategica. La Prefettura, con il supporto tecnico operativo del gruppo costituito dall’Istituto Psicoanalitico di ricerche sociali (IPRS), dal CENSIS e da Deloitte – incaricato dal Ministero dell’Interno di affiancare l’ufficio territoriale del governo nella stesura del documento – predisporrà il “Piano Territoriale diper la gestione del...

Altre News in Rete:

Teatro Sociale Aldo Giuffré: Peppe Barra in scena con 'La cantata dei pastori'

Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tuttialle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale 'Aldo Giuffré', in via Guicciardini, 35, i ...

Esame di avvocato 2023, fissato l'abbinamento delle Corti d'Appello Altalex

L'Asl Salerno ha fissato la data di inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale risorgimentonocerino.it

Av Ferroviaria Romagnano – Praia a Mare: entra nel vivo il dibattito con i sindaci

Prosegue il Dibattito pubblico sul progetto sull'Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria da Romagnano fino a Praia a Mare.

Lazio, nuovo terzino per Sarri: Fabiani studia la formula per Valeri

Il direttore sportivo della Lazio Mariano Fabiani è alla ricerca di un terzino da regalare a Maurizio Sarri: occhi in casa Cremonese ...