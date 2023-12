Salario minimo | ok della Camera alla delega al governo | bagarre durante la votazione Cosa succede ora

Altre News in Rete:

Salario minimo, alla Camera passa il nuovo testo.Schlein "Giorno triste"

'Oggi è un giorno triste, oggi che accartocciate con una mano la proposta didelle opposizioni e con l'altro date un manrovescio a milioni di lavoratori poveri. Vorremmo sapere perchè ...

Salario minimo, la Camera approva la delega: scoppia la bagarre in aula Il Tempo

Stop al salario minimo, ok della Camera alla delega al governo - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Salario minimo, Meloni: i sindacati rivendicano la sua bontà e firmano contratti da cinque euro…

Rocket Gamers: Nuove Offerte e Servizi Esclusivi per i Lettori Fedeli Milano, Italia – Rocket Gamers, uno dei leader nel settore dei giochi online, è lieto di annunciare una serie di nuove offerte e s ...

Meloni, un’ora con Salvini: tregua verso le Europee, poi il vertice con Metsola

Infine il salario minimo: «Un po’ sorrido – commenta – M5S e Pd in dieci anni al governo non l’hanno fatto». E «mi stupisce» la posizione dei sindacati che, pur rivendicando in piazza i 9 euro l’ora, ...