Salario minimo | il vigilante a 5 euro lordi l’ora dell’aeroporto di Torino citato da Schlein | «È una situazione grave | mi vergogno»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo il via libera della maggioranza al maxi emendamento che affossa l’ipotesi del compensoda 9e delega il governo a trovare un meccanismo sostitutivo per “retribuzioni eque”, la Repubblica ha intervistato uno di quei vigilantidicitati da Ellydurante il suo intervento alla Camera. Il lavoratore ha confermato quanto riferito dalla segretaria dem: prende 5al. «È ridicolo, mi viene da piangere», dice al quotidiano romano, «la nostra, ma quel che è peggio è che ce la trasciniamo da tempo, visto che il nostro contratto, ancora una volta, non è stato rinnovato». Ed è rimasto così fermo a 8 anni fa: «La cifra era già inadeguata a quei tempi, ...