Salario minimo | Conte M5s | ' Non molliamo e prometto vittoria | gli italiani ci contano'

Altre News in Rete:

Conte "Opposizione unita sul salario minimo, ha dato un segnale"

MILANO - "Non molliamo e prometto che vinceremo. Il governo ha usato ilper giocare la sua partita politica contro le opposizioni, contro di noi in particolare. E ha perso l'occasione per poter fare del bene al Paese". A dirlo il leader del Movimento 5 ...

Stop al salario minimo, ok della Camera alla delega al governo - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Salario minimo, ok della Camera alla delega al governo: affossata la proposta delle opposizioni TGCOM

Calenda: “Meloni rambo, Albania e disastro salario minimo. Ma la sinistra è riuscita a fare peggio con la sceneggiata alla Scala”

“Con un’audace manovra a tenaglia- aggiunge- coordinata da Sala e Landini (Anpi e Cgil al seguito) hanno deciso, in nome dell’antifascismo, che mai si sarebbero seduti accanto a Ignazio La Russa, che, ...

Salario minimo, Conte contro Meloni: “Il governo dice no a 3,6 milioni di lavoratori. La battaglia va avanti e la vinceremo”

Salario minimo, Conte contro Meloni: "Il governo dice no a 3,6 milioni di lavoratori. La battaglia va avanti e la vinceremo" ...