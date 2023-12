Salario minimo | Benigni | “No al ribasso delle retribuzioni | sì al potere contrattuale” Casati | “Persa una grande occasione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Bergamo. Via libera dell’Aula della Camera alla proposta di legge sul, con 153 voti a favore, 118 contrari e 3 astenuti. Ora il testo passerà al Senato, prima di diventare norma a tutti gli effetti. Durante la votazione l’opposizione si fa sentire, con tanto di cartelli e al grido di “vergogna, vergogna”. Un emendamento inserito nella giornata di martedì 5 dicembre che ribalta l’impostazione sul tema a cui puntava l’opposizione, con il conseguente disdegno dei suoi stessi rappresentanti. Rimostranze e disappunto a cui ha risposto la Premier Giorgia Meloni dai microfoni di Rtl 102.5: “Quando l’opposizione ci dice che ilè l’unica vera cosa da fare in Italia mi fa sorridere visto che in 10 anni al Governo non l’hanno fatta. Sono stupita dalla posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza ...